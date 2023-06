Dialogue de Shangri-La : le ministre de la Défense tient des réunions bilatérales avec ses homologues chinois et japonais

Photo : YONHAP News

Le ministre de la Défense sud-coréen s’est entretenu avec ses homologues chinois et japonais en marge du Dialogue de Shangri-La, une conférence internationale sur la sécurité dans la zone Asie-Pacifique, qui se tient tous les ans à Singapour.Samedi, Lee Jong-sup a tenu une réunion bilatérale avec le ministre de la Défense chinois Li Shangfu. Les deux hommes ont partagé le même avis sur la nécessité de développer un respect mutuel et des relations bénéfiques pour les deux parties. Ils ont alors décidé de relancer les visites croisées de haut niveau. Après leur entretien, le ministre sud-coréen a déclaré aux journalistes qu’il avait souligné le rôle constructif de l’empire du Milieu pour la paix et la stabilité de la péninsule coréenne et que son interlocuteur avait confirmé ses propos.Le lendemain, Lee a rencontré son homologue japonais Yasukazu Hamada. C’est la première fois en quatre ans que des chefs de la Défense des deux nations se sont retrouvés en tête-à-tête, à savoir depuis décembre 2018 et l’affaire de l’avion de patrouille nippon. Avant ça, ils échangeaient seulement lors de rassemblements multilatéraux.A cette occasion, Lee et Hamada sont convenus d’élaborer des mesures de prévention et de reprendre la coopération en matière de défense. Cependant, ils ont dû faire face à des divergences d’opinion qui persistent toujours et notamment cette affaire. En effet, Tokyo affirme qu’un destroyer du pays du Matin clair avait verrouillé son radar de contrôle de tir sur son avion de patrouille. Séoul réplique, de son côté, qu’il n’avait pas utilisé le radar, en précisant que l’aéronef nippon volait à basse altitude et de manière menaçante.