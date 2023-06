Inflation : les prix des ramyeon grimpent de 13,1 %

Photo : YONHAP News

Selon les données de l’Institut national des statistiques (Kostat), l’indice des ramyeon, les nouilles instantanées, un des aliments les plus populaires chez les sud-Coréens, vendus en sachet ou en bol jetable, s’est élevé à 124,04 en mai dernier. Il s'agit d'un bond de 13,1 % en glissement annuel. Notons aussi que c’est le niveau le plus élevé depuis 2009, lorsque la crise financière a frappé de plein fouet le pays.Son taux d’augmentation qui s’est établi à 11,7 % en octobre dernier reste toujours au-dessus de 10 % à cause de la flambée des cours des ingrédients.Les ramyeon ne font pas office d’exception. Parmi 112 articles d’aliments transformés et plats de restaurant, 31 ont enregistré une revalorisation de plus de 10 %. Le coût des confitures ont grimpé de 35,5 %, tandis que celui du surimi et du fromage se sont accrus de plus de 20 %. Le café, le pain, les hamburgers et le gimbap, rouleau de riz, sont également montés de plus de 10 %.Le taux d’inflation de l’ensemble des produits transformés a reculé par rapport au mois dernier, mais il a représenté tout de même le double de celui de toutes les marchandises. Les prix d'un repas au restaurant ont, quant à eux, progressé de 6,9 % sur un an.Le gouvernement s’est toutefois montré optimiste en expliquant que les prix à la consommation ont affiché un accroissement modéré ce mois-ci. La Banque de Corée (BOK) a prévu que l’inflation reculerait à moins de 3 % à la moitié de l’année, avant de s'approcher des 3 % à la fin de l’année.