Dialogue de Shangri-La : Séoul et Tokyo vont préparer des mesures pour prévenir un incident maritime militaire

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et le Japon ont décidé dimanche de préparer des mesures de prévention concernant l’affaire de l’avion de patrouille japonais qui date de 2018. Même si les deux nations ont toujours une grande différence d’opinions, il semble qu’elles ont l’intention de penser à leurs futures relations.Le ministre de la Défense sud-coréen a rencontré hier son homologue japonais en marge du Dialogue de Shangri-La, à Singapour. C’est la première fois en quatre ans que des chefs de la Défense des deux nations se sont retrouvés en tête-à-tête, à savoir depuis décembre 2018. Après l’incident de l’avion de patrouille nippon, ils échangeaient seulement lors des rassemblements multilatéraux.Lee Jong-sup a déclaré qu’ils étaient convenus d’élaborer des mesures de prévention et de reprendre la coopération en matière de défense. Selon une source du ministère sud-coréen, les deux côtés ont admis que, sans aucune amélioration sur cette affaire, la collaboration dans le domaine de la défense serait limitée de manière globale.Cependant, Lee et Yasukazu Hamada ont dû faire face à des divergences d’opinion qui persistent toujours et notamment sur cette affaire. En effet, Tokyo affirme qu’un destroyer du pays du Matin clair avait verrouillé son radar de contrôle de tir sur son avion de patrouille. Séoul réplique, de son côté, qu’il n’avait pas utilisé le radar, en précisant que l’aéronef nippon volait à basse altitude et de manière menaçante.Néanmoins, les deux voisins cherchent désormais à coopérer compte tenu de la normalisation des liens bilatéraux par leurs dirigeants et de l’élévation de la menace nord-coréenne. D’une même voix, ils ont souligné qu’il faudrait travailler main dans la main à divers niveaux afin d’y répondre. Avant de condamner le tir du satellite de reconnaissance du royaume ermite.