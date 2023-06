Séoul déplore le refus de notification préalable des tirs de satellite de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Séoul a exprimé ses regrets quant au fait que Pyongyang a insinué ne plus vouloir informer l'Organisation maritime internationale (OMI) à l’avance sur la programmation de ses tirs de satellite. C’est ce qu’a déclaré, aujourd’hui, le porte-parole du ministère de la Réunification dans un briefing régulier.Koo Byoung-sam a affirmé qu’il était décevant que la Corée du Nord s’éloigne de plus en plus des normes internationales et du bon sens. Avant d’ajouter qu’une telle attitude aggraverait son isolement et la souffrance de ses habitants, incitant à choisir le bon chemin pour l’avenir.L’officiel a également indiqué que le gouvernement sud-coréen porte une attention particulière sur le deuxième lancement du pays communiste.Pour rappel, après que l’OMI a adopté sa première résolution face à son dernier tir, Pyongyang a fait savoir qu’il considérerait que celle-ci n’a plus besoin d’être informée à l’avance sur ses projets.