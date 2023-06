Météo : la semaine débute par un temps torride dans l’Est

Photo : YONHAP News

Une nouvelle semaine démarre au pays du Matin clair où le ciel a été mitigé et les températures parfois très élevées.Dans la matinée, les habitants de la Corée du Sud se sont réveillés avec des nuages au-dessus de la tête. Seuls ceux vivant dans l’extrême nord-est ont pu profiter du soleil dès l’aube. Ensuite, les perturbations atmosphériques se sont quelque peu dissipées, notamment dans les régions centrales.En revanche, la pluie a sévi sur l’île méridionale de Jeju, entre 20 à 60mm. Et, des averses pourraient être observées, environ 5 mm, dans la province de Gyeonggi et la partie ouest de celle de Gangwon.Concernant les températures, elles ont été assez disparates ce lundi. Aux alentours de 25°C dans l’ouest, elles augmentaient de plus en plus en allant vers l’est. Séoul et Gwangju ont recensé 25°C, Daejeon a enregistré 27°C, Daegu, 28°C et la maximale a été pour Gangneung avec 31°C où le soleil a fortement brillé.