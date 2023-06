L’Agence des expatriés sud-coréens ouvre ses portes

Photo : YONHAP News

L’Agence des expatriés sud-coréens à l’étranger a officiellement été lancée aujourd’hui. Son siège social se trouve dans la ville internationale de Songdo à Incheon, tandis que le guichet est situé à la Twin Tree Tower dans l’arrondissement de Jongno à Séoul. Cet organisme sera chargé des projets de soutien et d’échange avec les 7,5 millions de ressortissants sud-coréens, éparpillés dans quelque 200 pays.Lors de la cérémonie d’inauguration, le président de la République a déclaré que la création de cette agence était nécessaire pour être à la hauteur du statut élevé de la Corée du Sud sur la scène internationale. Yoon Suk-yeol a souligné prendre soin davantage des ressortissants au Japon qui ont su préserver l’identité coréenne malgré les circonstances historiques compliquées. Idem pour les Kareisky ou Koryeo-in déportés en Asie Centrale par Staline. Le chef de l’Etat n’a pas oublié non plus de mentionner des anciens mineurs et infirmières envoyés en Allemagne de l’Ouest et qui ont posé les bases du progrès économique du pays du Matin clair.A l’occasion de l’ouverture de l’agence des sud-coréens d’outre-mer, Incheon ambitionne de réaliser le projet de créer une ville de 10 millions d’habitants, en devenant le hub international des expatriés. Dans ce cadre, il projette d’établir le Welcome center, un centre d’assistance à guichet unique, et un complexe résidentiel, tous deux dédiés aux ressortissants.