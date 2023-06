Photo : YONHAP News

La Bourse de Séoul est de retour en forme ce lundi. Son indice de référence, le Kospi, augmente de 0,54 % et clôture à 2 615,41 points. Le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, grimpe, quant à lui, de 0,26 % et finit la séance à 870,28 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen se renforce face à la monnaie européenne, mais s’affaiblit face au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 398,75 wons (-8,01 wons) et le dollar américain 1 308,10 wons (+2,40 wons). A noter que c'est la première fois en plus d'un mois et demi que le taux de change won/euro passe sous la barre des 1 400 wons.Par ailleurs, les banques et les cours boursiers sud-coréens ne réouvriront que mercredi, en raison mardi du Memorial Day où on rend hommage aux hommes et femmes morts pour la patrie.