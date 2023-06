AIEA : des signes d’activités toujours détectés sur le site nord-coréen d’essais nucléaires de Punggye-ri

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord semble continuer à préparer un nouvel essai nucléaire. Il s’agirait du premier depuis septembre 2017. L’hypothèse est de nouveau évoquée par le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).Dans sa prise de parole devant le Conseil des gouverneurs de l’instance, réuni hier, Rafael Grossi a annoncé que des signes d’activités étaient toujours observés sur le fameux site d’essais nucléaires de Punggye-ri dans le nord-est du pays communiste, plus précisément près du tunnel numéro 3 et dans la zone de soutien.Le patron du gendarme mondial du nucléaire a alors souligné que le regain d’activité violait les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et réinstallait un climat d’inquiétude.En ce qui concerne le principal complexe atomique du royaume ermite, celui de Yongbyon, Grossi a indiqué qu’il restait opérationnel depuis mars et que la multiplication des travaux de construction pouvait y être observée.Pour rappel, Pyongyang s’est retiré du Traité de non-prolifération (TNP) en janvier 2003. Et il interdit, depuis 2009, aux inspecteurs de l’agence de Vienne de venir visiter ses installations nucléaires.