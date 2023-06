East Security : les cyberattaques de Pyongyang ont pour objectif de gagner de l’argent

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord lance des cyberattaques dans les domaines de l’armement, de la médecine, et des monnaies virtuelles principalement pour un but financier. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui, la société de cybersécurité sud-coréenne East Security.Ces derniers temps, Pyongyang a dérobé 100 millions de dollars de cryptomonnaie du service Horizon Bridge de l’entreprise américaine de blockchain Harmony. Sur les plateformes d’échange KuCoin et UPbit, il s’est procuré 280 millions et 48 millions de dollars respectivement.Les hackers du pays communiste créent et diffusent eux-mêmes des rançongiciels tels que Maui et H0lyGh0st. Ces programmes sont utilisés pour demander de l’argent en prenant en otage des données.Toujours d’après la société de sécurité informatique, le royaume ermite a également accédé à des informations confidentielles en envoyant des codes malveillants via des e-mail de phishing ou en profitant de la vulnérabilité logicielle.East Security a conseillé aux entreprises de renforcer le contrôle et la surveillance réguliers de leurs logiciels et de leurs données de comptes. Pour le gouvernement, il a incité à former des professionnels de sécurité informatique et de créer un système de défense conjoint entre le public et le privé.