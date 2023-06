Les exportations vers la Chine en baisse annuelle de 27 % entre janvier et mai

Photo : YONHAP News

Les exportations sud-coréennes vers la Chine poursuivent leur recul pour le 12e mois de suite. Les chiffres sont inquiétants. A en croire le ministère sud-coréen de l’Industrie et du Commerce extérieur, leur montant cumulé pendant les cinq premiers mois de l’année a diminué de 27,3 % par rapport à la même période de l’an dernier pour atteindre 49,7 milliards de dollars.Au niveau du montant mensuel, il est repassé, en janvier, sous la barre des 10 milliards de dollars, avec 9,2 milliards. C’est du jamais-vu depuis trois ans. Pendant les quatre mois suivants, il a alterné entre hausse et baisse aux alentours de ce seuil.La balance commerciale vis-à-vis de l’empire du Milieu restait elle aussi déficitaire ces 12 derniers mois, sauf en septembre.D’après les données publiées par l’Association sud-coréenne pour le commerce international (Kita), les expéditions vers le pays voisin représentaient, entre janvier et mars 2023, 19,5 % de l’ensemble des ventes des produits « made in Korea » hors des frontières. Des chiffres comparables avec 25,3 % en 2021 et 22,8 % l’an dernier.Au premier trimestre de l’année, la chute a été constatée pour quasiment tous les principaux biens à destination de la Chine tels que les semi-conducteurs (-44,6 %), les composants automobiles (-34 %) ou encore les batteries secondaires (-38,7 %).A l’inverse, également entre janvier et mars derniers, le pays du Matin clair a enregistré un excédent commercial de 7,2 milliards de dollars avec les Etats-Unis. Ces derniers sont alors redevenus la nation avec laquelle Séoul enregistre son plus fort surplus.La mauvaise performance des exportations vers le géant asiatique semble être liée à la demande intérieure qui s’est contractée sur le territoire chinois après l’apparition du coronavirus, ainsi qu’à la hausse de son autonomie en matière de biens intermédiaires.