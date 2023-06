Minjoo : le chef du nouveau comité de l’innovation jette l’éponge

Photo : KBS News

Hier, Lee Rae-kyung, le fondateur de l’association The Tomorrow, nommé à la tête du nouveau comité de l’innovation du Minjoo, a démissionné seulement neuf heures après son entrée en fonction.C’est sa publication sur les réseaux sociaux qui a semé l’émoi. Il a répété, jusqu'à récemment, que Washington a manipulé le naufrage de la corvette sud-coréenne Cheonan qui s’est produit en 2010, pour envenimer les relations entre Séoul et Pyongyang. Selon lui, ce navire n’a pas été victime du torpillage nord-coréen, comme ce qui est officiellement rapporté, mais il s’est autodétruit.L’ancien capitaine du vaisseau de la marine Choi Won-il a protesté contre cette allocution et a demandé au patron de la première force de l’opposition Lee Jae-myung de le limoger. Sous le feu des critiques, Lee Rae-kyung a fini par jeter l’éponge pour ne pas devenir un fardeau pour le parti.Le Minjoo a annoncé chercher un nouveau dirigeant pour son organe chargé de sa réforme, mais le conflit interne s’annonce houleux. Elle est divisée autour de la responsabilité de cette nomination défaillante et du choix d’un nouveau remplaçant.Les droits du chef du comité de l’innovation font aussi l’objet de polémiques. Le camp anti-Lee Jae-myung prétend que la direction doit lui confier tous les pouvoirs, ce à quoi ses défenseurs s’opposent vivement.