Trottinettes : les véhicules des loueurs négligents seront remorqués

Photo : YONHAP News

La municipalité de Séoul a mis la main à la pâte pour sanctionner les entreprises de location de trottinettes électriques qui ne vérifient pas la possession de permis de conduire des utilisateurs.Désormais, leurs véhicules qui se trouvent dans les zones d’interdiction de stationnement seront remorqués immédiatement. Ces zones désignent les routes pour automobiles, les pistes cyclables, devant les stations de métro et les arrêts de bus et de taxi. Actuellement, les engins de déplacement personnel peuvent y rester garés au maximum une heure hormis aux heures d'embauche et de débauche.Selon la loi actuelle, les utilisateurs sans permis sont condamnés à une amende de 100 000 wons, ou près de 70 euros, mais les loueurs ne risquent aucune pénalité. C’est pourquoi la capitale sud-coréenne a pris cette mesure pour mieux assurer la sécurité des citoyens.Séoul a demandé également aux acteurs du secteur de ne pas installer les zones de dépôt ou les parkings destinés aux trottinettes à proximité des écoles ou des académies privées, d’autant que les adolescents démunis de permis les louent souvent. La municipalité a également exhorté l’Assemblée nationale à élaborer une loi pour imposer des sanctions aux sociétés négligentes.Selon les données de l'Agence de police métropolitaine de Séoul, 220 cas de conduite sans permis d’appareils de micro-mobilités ont été signalés dans la ville en avril dernier, contre 30 il y a un an.