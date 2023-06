Météo : un mardi agréable pour profiter en plein air

Photo : YONHAP News

Les enfants comme les adultes ont pu profiter pleinement de ce mardi, un jour chômé. En effet, le 6 juin est férié en Corée du Sud, en raison de la journée commémorative des morts au champ d’honneur. Et la météo a été clémente permettant à une grande partie de la population de faire des activités en plein air.Le ciel a principalement été ensoleillé sur tout le territoire. Petit bémol dans le sud-ouest et le nord-est où les averses ont joué, un temps, les trouble-fêtes, dans la matinée pour le premier et dans l’après-midi pour le second.Concernant les températures, elles ont été idéales, notamment pour se rendre dans un parc aquatique en famille ou entre amis. Séoul a observé 26°C, le centre du pays a tourné autour de 28°C, et Gangneung a, aujourd’hui encore, enregistré la maximale avec 29°C. Dans le sud, le mercure a été un peu moins élevé, aux alentours de 23°C.