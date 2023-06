Conseil de sécurité de l’Onu : la Corée du Sud élu membre non permanent

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a été élue comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies. Il s’agit de son troisième mandat depuis son adhésion à l’organisation internationale. Le premier a été de 1996 à 1997. Quant au suivant de 2013 à 2014.Lors du vote de l’Assemblée générale mardi à New York, le pays du Matin clair a obtenu 180 voix, soit plus de deux tiers des 192 Etats membres présents, le seuil requis. Il s’est présenté sans opposition pour la région Asie-Pacifique. Son nouveau mandat de deux ans débutera le 1er janvier 2024. Il l'entamera au même moment que quatre autres pays, dont la Sierra Leone et la Slovénie.Suite au scrutin, Hwang Joon-kook, ambassadeur sud-coréen à l’Onu, a déclaré aux journalistes que Séoul continuerait à communiquer non seulement avec Washington et Tokyo mais aussi avec Pékin et Moscou, même si l’entrée de la Corée du Sud au Conseil de sécurité n’aboutirait pas tout de suite à un grand changement.Le haut diplomate sud-coréen a expliqué que son pays, les Etats-Unis et le Japon travailleraient ensemble pour la première fois au sein du Conseil de sécurité. Avant d’ajouter qu’il serait significatif que les trois nations puissent y aborder les questions nord-coréennes sur fond d’aggravation des affrontements politiques en Asie du Nord-est.A Séoul, les premières réactions n'ont bien évidemment pas tardé. Le président de la République Yoon Suk-yeol a déclaré ce matin que l'élection de son pays comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'Onu constituait une « victoire de la diplomatie internationale ».Lee Do-woon, le porte-parole du Bureau présidentiel de Yongsan, a souligné, pour sa part, qu'il s'agissait d'une occasion importante pour la Corée du Sud de devenir une nation qui joue un rôle central sur la scène mondiale.Le Conseil est composé de 15 membres dont cinq permanents et dix non permanents, élus pour deux ans. Ces derniers ne disposent pas de droit de véto, mais peuvent participer aux discussions et aux votes.