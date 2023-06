Des avions militaires chinois et russes ont pénétré mardi dans la KADIZ

Photo : KBS News

Des avions de guerre chinois et russes se sont introduits hier dans la zone d'identification de défense aérienne sud-coréenne (KADIZ). L'état-major interarmées sud-coréen (JCS) a annoncé qu’entre 11h52 et 13h49, quatre aéronefs militaires de la Chine et quatre autres de la Russie y avaient successivement pénétré au-dessus de la mer du Sud et de l'Est, avant de quitter la zone.Le JCS a précisé que ces appareils n'avaient pourtant pas violé l'espace aérien de la Corée du Sud. Avant d'ajouter que, même avant cette intrusion, l’armée sud-coréenne avait effectué une action tactique en envoyant des avions de combat afin de faire face à toute éventualité.La zone d'identification de défense aérienne est un espace aérien établi au-delà du territoire d'un pays afin de permettre une identification précoce des avions militaires qui s'en approchent. La coutume internationale veut que, dans le cas d’une pénétration, une notification préalable soit adressée aux pays concernés.Pour rappel, des avions militaires chinois et russes avaient déjà fait des incursions dans la KADIZ en mai et novembre 2022. Et en janvier de cette année encore, deux appareils de l'empire du Milieu y ont pénétré avant d'en ressortir.