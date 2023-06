Asiana Airlines : les pilotes lancent aujourd’hui une grève du zèle

Photo : YONHAP News

Le syndicat des pilotes d’Asiana Airlines lance aujourd’hui à 10h une grève du zèle, ce qui retardera inévitablement les vols nationaux et internationaux de la compagnie sud-coréenne.Les pilotes et les membres d’équipage se rassemblent en principe une heure et vingt minutes avant un décollage pour un briefing, mais leur réunion devait avoir lieu, jusqu’à présent, entre 30 et 40 minutes plus tôt que ce temps fixé pour respecter les heures d’embarquement. Le syndicat en question compte donc, dès aujourd’hui, organiser les briefings une heure et vingt minutes avant les heures d’embarquement.De plus, les pilotes prévoient de respecter la vitesse des avions sur la piste et de maintenir celle minimale durant le vol même après le décollage. De ce fait, les aéronefs pourraient décoller avec au moins une demi-heure de retard. Et si les embarquements et les décollages sont retardés successivement, les vols programmés en fin de journée pourraient même être annulés.En plus de la grève, le syndicat négocie actuellement les salaires de 2019-2022 avec son patronat. Pour 2022, ce dernier avait proposé une hausse de 2,5 %, mais les pilotes demandent une augmentation d’un niveau similaire à celle de plus de 10 % dont ont profité les employés d’autres compagnies aériennes locales, telles que Korean Air, Jeju Air et T’way Airlines.