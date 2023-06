Conseil de sécurité de l’Onu : Washington félicite Séoul pour son élection

Photo : YONHAP News

Les Etats-Unis ont félicité la Corée du Sud pour son élection comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies.Le département d’Etat américain a affiché son souhait de la voir jouer son rôle de contrôler la Corée du Nord. Avant d’ajouter que certains membres du conseil se rangeaient du côté du royaume ermite, en parlant d’une manière déguisée de la Chine et de la Russie qui n’ont pas réagi aux violations des résolutions onusiennes de leur allié.Sa sous-secrétaire, Bonnie Jenkins, a reconnu, elle aussi, qu’il était difficile de prendre des mesures de restriction supplémentaires contre le régime de Kim Jong-un concernant son dernier tir d’un satellite de reconnaissance, et ce à cause de l’absence de coopération de Pékin et de Moscou.Washington a toutefois déclaré qu’il ne tolérerait jamais une violation des sanctions imposées à Pyongyang, en indiquant qu’il améliorerait et renforcerait davantage celles qui existent déjà.