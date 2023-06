FA-50 : sortie d’un premier avion destiné à être exporté en Pologne

Photo : KBS News

Un premier avion de combat léger sud-coréen FA-50, destiné à être exporté en Pologne, a effectué une première sortie ce matin.Le ministre sud-coréen de la Défense Lee Jong-sup et le vice-Premier ministre polonais ont participé à la cérémonie organisée au siège de la Korea Aerospace Industries (KAI) à Sacheon, dans la province de Gyeongsang du Sud, pour célébrer le moment. Mariusz Blaszczak, qui est aussi ministre de la Défense du pays de l’Europe de l’Est, a déclaré qu’une sortie rapide d’aéronefs permettrait de renforcer et moderniser la force militaire de Varsovie.Pour rappel, la KAI avait signé un contrat d’exportation de 48 FA-50 avec la Pologne en septembre dernier. Il testera d’abord le premier engin le mois prochain avant de le lui délivrer en août. Onze autres unités seront envoyées d’ici la fin de l’année et le reste entre le deuxième semestre de 2025 et la fin de 2028.