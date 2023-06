Travailleuses domestiques étrangères : introduction du système à titre d’essai au 2e semestre

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen envisage de faire venir des femmes de ménage étrangères dans le cadre de la lutte contre la faible natalité du pays. Selon la loi actuelle, seuls les Chinois d’origine coréenne et les Kareisky, les descendants des Coréens déportés en Asie Centrale par Staline, peuvent exercer ce métier. Parmi les autres étrangers, ceux qui ont le statut de résident permanent ou les femmes mariées à des sud-Coréens sont qualifiés. L’enjeu principal ? Le niveau de leur rémunération.Une Philippine d’une trentaine d’années travaille chez une famille en Corée du Sud depuis deux ans. En plus des tâches ménagères et de la garde des deux enfants, elle leur enseigne aussi l’anglais. Pour cela, elle touche 2 millions de wons par mois. Cette somme équivalente à 1 400 euros est un peu moins élevée que le salaire minimum sud-coréen. Mais la travailleuse a témoigné qu’il s’agissait d’une somme plutôt conséquente pour une étrangère qui vient de s’installer.Dans ce contexte, un député du parti de la Transition de la Corée, Cho Jung-hun, a déposé en mars dernier un projet de loi visant à élargir le champ des ouvriers étrangers dans ce domaine, et ne pas leur appliquer le smic. Il a affirmé qu’ainsi, leur rémunération pourrait s’établir autour d'un million de wons par mois ou 720 euros, comme à Singapour.L’exécutif prévoit de faire embaucher les travailleuses par les agences certifiées par le ministère de l'Emploi et du Travail pour que les foyers puissent établir un contrat de service avec ces dernières. Il compte leur délivrer un visa d'emploi non professionnel, mais dans ce cas, elles feront l’objet de la loi sur le salaire minimum.Le gouvernement a annoncé que ce système serait mis en œuvre à titre expérimental au deuxième semestre de l’année après avoir écouté l’opinion publique.