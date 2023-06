SQCF 2023 : la Gay Pride se tiendra à Euljiro

Photo : KBS News

La Gay Pride, le point culminant du Seoul Queer Culture Festival (SQCF), se déroulera cette année dans le quartier d’Euljiro 2-ga. C’est ce qu’a annoncé aujourd’hui le comité d’organisation lors d’une conférence de presse. A l’origine, il comptait l’organiser sur la place de Séoul, mais la municipalité a refusé l’autorisation du fait que la Fondation culturelle CTS, un organisme protestant, a également demandé l’utilisation de ce lieu au même moment.Ce festival annuel sud-coréen visant à défendre la cause LGBTQIA+ se tiendra deux semaines, entre le 22 juin et le 9 juillet. Le comité prévoit un total de 150 000 visiteurs.En ce qui concerne la parade prévue le 1er juillet, plus de 50 000 personnes défileront à partir de l’avenue Samil en passant par la station Myeongdong, la place de Séoul et la station Jonggak pour retourner ensuite au point de départ.Selon un responsable du festival, les rues d’Euljiro sont plates et suffisamment larges pour accueillir de nombreux participants, et la marche au cœur de la capitale véhicule le message que les minorités sexuelles ne se cachent plus et sont fières de s’exposer en public.Le comité d’organisation est d’ailleurs en discussion avec la police pour répondre aux éventuels conflits avec les opposants de leur manifestation.