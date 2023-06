Travail forcé : une victime survivante annule sa demande de monnayer les avoirs des entreprises japonaises condamnées

Photo : YONHAP News

L'une des victimes sud-coréennes du travail forcé perpétré par le Japon impérial lors de la Seconde guerre mondiale a finalement retiré hier sa demande de monnayer les avoirs conservés par les entreprises nippones qui avaient engagé ces travailleurs. Elle avait, au départ, refusé avec quatre autres plaignants le dédommagement par un tiers proposé par son gouvernement, avant de l'accepter.Si sa demande est jugée conforme à la loi, l'ordre de la vente de ces avoirs délivré par les tribunaux de 1re et de 2e instances sud-coréens sera annulée.Petit rappel : en 2018, la Cour suprême sud-coréenne avait ordonné à Mitsubishi Heavy Industries et Nippon Steel & Sumitomo Metal d’indemniser les Coréens exploités de force pendant la colonisation. Cependant, les firmes nipponnes l'ont refusé et un tribunal de premier ressort du pays du Matin clair a alors ordonné de saisir et de monnayer les avoirs que ces sociétés détenaient en Corée du Sud. La partie japonaise a de nouveau fait appel, mais la Cour suprême retarde le jugement depuis.Entre-temps, le gouvernement sud-coréen a proposé en mars dernier le dédommagement non pas par les entreprises incriminées mais par des firmes locales. Parmi les quinze plaignants, dix ont accepté cette solution. Trois victimes et deux membres de famille d’anciens travailleurs décédés l'ont refusée.