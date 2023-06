L’administration de Yoon Suk-yeol dévoile sa stratégie de sécurité nationale

Photo : YONHAP News

Un livre portant sur la stratégie de sécurité nationale de l’administration de Yoon Suk-yeol a été dévoilé hier. De fait, il s’agit d’une révision du document de même nature élaboré il y a cinq ans sous Moon Jae-in. Quelles différences entre les deux textes ?Tout d’abord, le premier vise à faire de la Corée du Sud un « Etat pivot mondial » de la liberté, de la paix et de la prospérité, tandis que le second misait sur une péninsule coréenne paisible et prospère.Concrètement, le nouveau gouvernement a pour objectif de renforcer l’alliance avec Washington et la coopération sécuritaire trilatérale avec celui-ci et Tokyo. Il se démarque aussi de celui de Moon sur la politique nord-coréenne, en préconisant la « normalisation des relations intercoréennes en se basant sur les principes ». L’administration précédente préférait une approche pacifique dans le règlement du dossier nucléaire de Pyongyang.Selon la nouvelle stratégie, l’arme atomique et celles de destruction massive du pays communiste sont la menace sécuritaire numéro un pour la Corée du Sud et par conséquent, celle-ci cherchera à consolider ses propres capacités pour y faire face.A noter aussi que les deux principales étapes de la feuille de route du prédécesseur de Yoon pour dénucléariser le royaume ermite n’y sont pas mentionnées. Il s’agissait de déclarer officiellement la fin de la guerre de Corée et de remplacer le traité d’armistice par celui de paix.La nouvelle directive reconfirme également « l’initiative audacieuse » proposée par le président Yoon le 15 août 2022, le jour de la libération de la Corée, afin de trouver une solution à la question nucléaire nord-coréenne. Le chef de l’Etat s’est alors déclaré prêt à aider le Nord à développer son économie s'il prend des mesures de dénucléarisation.Autre point distinct. Il concerne cette fois les relations avec le Japon. Le nouveau document précise que le pays du Matin clair étoffera sa coopération en matière de dossiers liés à la péninsule, régionaux et mondiaux, tout en partageant les valeurs universelles avec lui. Sans oublier le renforcement de leur collaboration à trois avec les Etats-Unis. Les phrases employées par l’administration Moon y sont donc supprimées. Elles portent notamment sur une réponse ferme au révisionnisme historique de l’archipel et à sa réclamation de la souveraineté des îlots Dokdo et ne mentionnent pas la coopération trilatérale.