CRS : la présence des soldats américains en Corée du Sud vise à dissuader la provocation de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, le Service de recherche du Congrès (CRS) a rendu public mardi un rapport sur les infrastructures américaines de la défense dans la région indopacifique. Il y indique explicitement que le principal objectif du stationnement des GIs dans le sud de la péninsule est de dissuader les éventuelles attaques de la Corée du Nord contre sa voisine du Sud.Le document souligne aussi que le pays communiste continue d’améliorer, voire diversifier ses capacités d’attaque de missiles conventionnels comme nucléaires, bien qu’elles soient encore bien loin du niveau de celles de la Chine. Avant d’ajouter que cela représente un danger croissant non seulement pour les USA, leurs troupes présentes à l’étranger, mais aussi pour leurs alliés et partenaires.Dans le même compte-rendu, le CRS précise par ailleurs que les bases américaines situées dans plusieurs autres pays d’Asie-Pacifique, dont le Japon et l’Australie, ont pour vocation de faire face à la possibilité de provocations surprises de la Chine.Le rapport a été élaboré afin de présenter notamment la situation des forces américaines en opération dans l’Indopacifique.