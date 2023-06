Les règlements sur les opérations en devises sont adoucis

Photo : YONHAP News

Désormais, 100 000 dollars au maximum peuvent être envoyés ou encaissés sans justificatif en Corée du Sud. Et les grandes sociétés financières sont autorisées à offrir des services de change. Il s’agit des éléments clés du projet d'amendement des règlements relatifs aux opérations en devises, rendu public aujourd'hui par le ministère des Finances.Les virements ou les encaissements, sans justificatif obligatoire, en devises étrangères seront ainsi plafonnés à 100 000 dollars, contre 50 000 actuellement, le seuil fixé en 1999, l'année de la création de la loi en question. Cette initiative intervient pour réajuster les limites, conformément au niveau de l'économie nationale actuelle.Les services de change seront dorénavant fournis également par les grandes firmes financières, soit pour le grand public, soit pour les entreprises. Selon le ministère, la compétitivité de ces institutions tout comme le choix des consommateurs seront ainsi renforcés.Ensuite, dans le but de faciliter les investissements étrangers, les sociétés n’auront plus besoin de signaler un emprunt de moins 50 millions de dollars, contre 30 millions actuellement. De plus, les comptes rendus réguliers des investissements étrangers directs seront abolis.Par ailleurs, les entreprises financières ne seront plus obligées de notifier à l'avance 31 types de transactions de capitaux, dont le dépôt de garantie par la maison mère pour ses filiales à l'étranger. Un signalement après coup suffira.Ce n'est pas tout. Les investissements des étrangers sur le sol sud-coréen seront eux aussi simplifiés. Jusqu'ici, leurs auteurs devaient déposer à l’avance leurs fonds dans le pays. Ils pourront maintenant les échanger immédiatement et investir dans des titres locaux.Ce projet d'amendement sera notifié aujourd'hui et prendra effet au début du mois prochain.