Les patrons du PPP et du Minjoo rencontrent respectivement les ambassadeurs du Japon et de Chine

Photo : YONHAP News

Le chef du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, doit recevoir aujourd’hui l’ambassadeur du Japon à Séoul. Et son homologue du Minjoo, la principale force de l’opposition, lui, va rencontrer ce même jour celui de Chine.Selon les explications du mouvement au pouvoir, la rencontre entre Kim Gi-hyeon et Koichi Aiboshi, prévue dans l’après-midi, n’est pas exceptionnelle, puisque depuis son élection à la tête du parti en mars, son patron continue à s’entretenir avec les représentants étrangers. Il a déjà reçu l’Américain Philip Goldberg et le Chinois Xing Haiming.Kim et Aiboshi doivent échanger sur le projet nippon de rejet en mer des eaux contaminées de la centrale nucléaire sinistrée de Fukushima ou encore les sujets de préoccupation des deux pays voisins.Quant au numéro un du Minjoo Lee Jae-myung, il prévoit de dîner avec Xing au sein de la résidence officielle de celui-ci. Avec au menu des discussions : les mesures conjointes en vue d’empêcher le projet japonais, la coopération économique entre Séoul et Pékin ou encore les efforts communs pour éviter des contentieux historiques inutiles. Lee en profitera pour solliciter l’empire du Milieu pour jouer un rôle dans l’instauration de la paix dans la péninsule.