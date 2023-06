Drame d’Itaewon : les libérations sous caution se succèdent

Photo : YONHAP News

Park Hee-young, la maire de l’arrondissement de Yongsan, où est situé le quartier qui a été frappé par la tragédie d’Itaewon, survenue durant les festivités d’Halloween de l’année dernière, a été remise en liberté provisoire hier. Elle suivra donc son procès sans être en détention.Le tribunal pénal du district ouest de Séoul a également octroyé la mise en liberté conditionnelle de Choi Won-jun, chargé de la sécurité et de la gestion de crise de la même mairie.Park avait demandé le mois dernier sa libération sous caution en raison d’insomnies et d’un trouble panique apparus suite au drame, avant d'obtenir le feu vert du tribunal seulement cinq jours après. Rassemblés devant la maison d'arrêt où se trouvait la maire, une dizaine de membres de famille des victimes de la tragédie ont vivement contesté sa libération, et lui ont jeté des œufs.Malgré sa très récente sortie de prison, l'officière municipale peut se remettre au travail immédiatement en vertu de la loi des collectivités locales. Or la reprise officielle de ses fonctions n'a pas encore été décidée.Par ailleurs, deux cadres policiers dont Park Seong-min, soupçonné d'avoir effacé les informations liées à l’accident, attendent la décision des juges pour bénéficier eux aussi d’une liberté sous caution. Concernant la détention de Lee Im-jae, ancien chef du commissariat de police de Yongsan, elle expira le mois prochain.Les avocats des familles des victimes ont dénoncé le retardement du procès, qui se déroule avec seulement une audience par mois. Avant de critiquer le tribunal, qui explique ce délai par le fait que certains prévenus ne soient pas encore mis en examen. En effet, sept mois sont passés depuis le drame, mais le Parquet est bien loin d'avoir achevé ses enquêtes.