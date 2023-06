Fraude au « jeonse » : 3 000 personnes sont inculpées

Photo : KBS News

Suite aux enquêtes qui ont duré dix mois sur les fraudes au « jeonse », un système de location rare adopté Corée du Sud, basé sur un gros dépôt de garantie, quelque 3 000 personnes ont été arrêtées. Parmi elles, six groupes l'ont été pour crime en bande organisée.Le bureau d'enquêtes spécial de la préfecture de police, en collaboration avec le Parquet et le ministère de l'Aménagement du territoire, a annoncé inculper exactement 2 895 individus, dont 288 ont déjà été placés en détention. Parmi les incriminés figurent 531 agents immobiliers et experts agréés pour les biens immobiliers. Ils sont soupçonnés d’avoir présenté des logements en sachant que le dépôt de garantie ne serait pas restitué et d’avoir gonflé le prix des habitations.Les autorités ont donc utilisé le terme « crime en bande organisée » pour certains prévenus. Chose inédite pour des affaires liées à ce type de fraudes. Elles ont identifié 31 groupes de coupables dont six inculpés pour ce chef d’accusation. Dix réseaux ont utilisé au total 10 300 logements pour des arnaques et 21 se sont emparés, via les contrats mensongers, des dépôts de garantie d'une valeur de 78,8 milliards de wons, soit l'équivalent de 56,3 millions d'euros. A noter qu'une fois reconnu comme ayant participé à une organisation criminelle, un simple collaborateur peut encourir la même peine que son chef.Le nombre total de victimes était de 2 996. Les jeunes en constituaient la majorité. Plus précisément, 35 % étaient trentenaires alors que 18 % avaient la vingtaine. Les types de logements les plus touchés ont été les habitations collectives modestes avec 57 % et les « officetel », une sorte de petit studio, avec 26 %. Le montant du préjudice total a atteint 459,9 milliards de wons, une somme dépassant les 328 millions d'euros.Le rapport final sera rendu public après la fin des enquêtes prévue le 24 juillet.