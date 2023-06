Photo : YONHAP News

Le gouvernement a annoncé la fin de la réduction de la taxe à la consommation sur les voitures, accordée ces trois dernières années.Le ministère de l’Economie et des Finances a précisé que cette mesure temporaire ne serait plus effective à partir du mois prochain. De fait, la taxe en question avait été de 5 % à l’origine, mais le taux a été réduit à 3,5 % en juillet 2020. L’enjeu était de relancer la demande intérieure affaiblie par l’épidémie de coronavirus. Depuis, le dispositif a été prolongé à cinq reprises et la date de sa dernière échéance doit expirer à la fin du mois.Le ministère justifie sa nouvelle décision par le fait que l’industrie automobile a récemment retrouvé des couleurs et les conditions de consommation se sont elles aussi améliorées. En outre, à compter du second semestre, l’assiette de l’impôt sur les voitures de tourisme construites localement diminuera de 18 %. Et les acheteurs de véhicules écologiques ne payeront pas la taxe à la consommation.A titre d’exemple, une berline neuve sortie d’usine de modèle Grandeur de Hyundai Motor coûte actuellement 42 millions de wons, soit 30 000 euros. Dès le mois de juillet, la taxe doit progresser de 900 000 wons, ou environ 645 euros, en raison de la hausse de celle à la consommation. Mais rassurez-vous, grâce à la baisse de l’assiette de l’impôt, la facture fiscale doit finalement augmenter de seulement 360 000 wons, un peu moins de 260 euros.L’exécutif a par ailleurs décidé de prolonger encore de six mois, donc jusqu’à la fin de l’année, la réduction de la taxe à la consommation sur les combustibles pour la production d’électricité comme le gaz naturel liquéfié (GNL) et le charbon et ce pour aider les entreprises publiques de l’énergie en difficultés financières. Un taux réduit de 15 % est appliqué depuis août dernier.