Bataille des semi-conducteurs : Yoon Suk-yeol souligne la collaboration entre le public et le privé

Photo : YONHAP News

Le président de la République a réuni aujourd’hui une nouvelle conférence interministérielle sur les mesures d’urgence économiques pour améliorer le quotidien du peuple et à la fois celles de stratégie nationale des semi-conducteurs.A cette occasion, Yoon Suk-yeol a affirmé que la concurrence dans les puces électroniques était une guerre industrielle et qu’afin de la remporter, il faudrait l’innovation du secteur privé couplée à la stratégie pilote du gouvernement. Avant d’ajouter qu’une bataille industrielle acharnée se poursuit sur deux fronts que sont les semi-conducteurs et les batteries secondaires.Le chef de l’Etat a ensuite indiqué que la compétitivité dans les industries de haute technologie est un important pilier de l’économie nationale et une source de création d’emplois.Dans le même temps, le dirigeant a précisé que les semi-conducteurs étaient maintenant l’industrie emblématique de la Corée du Sud au point qu’ils représentent 20 % de ses exportations et 55 % de ses investissements dans les biens d’équipement de l’industrie manufacturière. Sans oublier leur importance sécuritaire, suite à l’application de l’intelligence artificielle dans le domaine militaire.A propos de l’impact de la rivalité entre les Etats-Unis et la Chine dans les semi-conducteurs sur l’industrie concernée sud-coréenne, Yoon a déclaré que c’était une question à régler en coopération et en communication avec les Etats-Unis et plusieurs autres pays partenaires.