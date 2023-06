Séoul reconfirme l'interdiction totale d’importer des produits halieutiques de Fukushima

Photo : YONHAP News

Suite à l'information révélée par les médias japonais, selon laquelle un sébaste pêché le mois dernier près de la centrale accidentée de Fukushima présentait une quantité du césium 180 fois supérieure à la limite légale, le ministère sud-coréen des Affaires maritimes a reconfirmé hier via un communiqué de presse le maintien de l’interdiction, depuis septembre 2013, des produits halieutiques provenant de ces environs.Il a ensuite ajouté que c'est l’Administration sud-coréenne des aliments et des médicaments (MFDS) qui effectue le contrôle radioactif sur les ressources importées des autres régions nipponnes.Par ailleurs, des représentants de l’Association des pêcheurs de Soma et de Futaba, deux villes proches de Fukushima, se sont rendus à Tokyo pour exprimer leur opposition au projet de déversement dans la mer des eaux contaminées de la centrale en question. Ils y ont rencontré le ministre de l’Economie et de l’Industrie Yasutoshi Nishimura et lui ont fait part de la grande inquiétude des habitants et de leur refus catégorique du projet gouvernemental. Ces marins craignent que ce dernier détériore la confiance que les consommateurs portent aux produits de leur pêche et menace leur travail et la distribution.En dehors de l’alarmante découverte dans un sébaste d’un taux de césium 180 fois supérieur à la limite légale, soit 18 000 becquerels, un autre poisson pêché dans la même région en a présenté 1 200.