Météo : la pluie va progressivement s’installer

Photo : YONHAP News

Alors que la journée a débuté sous les nuages, les choses vont évoluer dans l’après-midi et dans la soirée. En effet, des averses vont s’abattre sur une grande partie du territoire, et principalement sur la province de Gyeonggi. Toute la moitié nord sera sujette à des précipitations, tout comme le sud-ouest.La pluie devrait faire son apparition en fin d’après-midi, notamment à Séoul, où jusqu’à 60 mm sont attendus. Dix à 50 mm sont prévus surtout dans l’ouest de la province de Gangwon. Le Chungcheong, dans l’ouest, devrait voir entre 5 et 20 mm tomber tandis que le Jeolla, dans le sud-ouest, environ 5 mm. Dans le sud-est, le temps a été légèrement plus clément. Le soleil a principalement dominé, avant l’arrivée potentielle des nuages dans la soirée.Les intempéries ne devraient pas influencer les températures. Le mercure est dans les mêmes eaux que la veille. Busan a recensé 25°C, la capitale 26°C, Daejeon, Gwangju et Daegu 29°C tandis que Gangneung a culminé à 31°C.