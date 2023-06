Un diplomate nord-coréen basé en Europe aurait fait défection

Photo : YONHAP News

Les fuites de diplomates et de salariés nord-coréens à l’étranger pourraient se multiplier, au fur et à mesure que l’épidémie de coronavirus s’affaiblit et le pays communiste rouvre par la suite ses frontières.Ce mardi, Radio Free Asia (RFA) a rapporté que la femme et le fils d’un employé du consulat nord-coréen à Vladivostok avaient disparu dimanche. Et hier, un haut responsable du gouvernement sud-coréen a indiqué qu’un diplomate nord-coréen en poste en Europe aurait fui son pays il y a quelques semaines. On ne sait pour autant pas encore dans quelle nation du vieux continent il était basé ou encore s’il est en fuite seul ou non.En revanche, on en sait un peu plus sur les deux individus disparus dans la ville russe. A en croire RFA, ils se sont évadés, alors qu’ils étaient placés en résidence surveillée depuis plusieurs mois au sein du consulat. Selon des sources locales citées par la radio américaine, il s’agit de la femme, âgée de 43 ans, et du fils de 15 ans de l’ancien gérant d’un restaurant nord-coréen à Vladivostok, du nom de Park. Celui-ci est rentré tout seul à Pyongyang en 2019 pour subir une inspection et y est toujours en raison de la fermeture des frontières du fait du COVID-19.Situation oblige, sa femme, dénommée Kim, l’a remplacé pour gérer l’établissement. Or, l'adjoint de Park, qui appartenait au ministère nord-coréen de la Sécurité nationale, a tenté de s’exiler en octobre dernier, en vain. Il est possible que les autorités nord-coréennes fassent en assumer la responsabilité à Kim aussi.Inquiet de son éventuelle défection, le consulat a fermé le restaurant fin 2022 et l’a placée avec son fils en résidence surveillée. La mère et son enfant ont cependant été autorisés à sortir un jour par semaine. Ils en ont profité pour s’enfuir.