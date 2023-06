Park Jin : Séoul débloquera le Conseil de sécurité de l’Onu dans le dossier nord-coréen

Photo : YONHAP News

Alors que Pyongyang ne cesse de faire monter les tensions avec ses menaces nucléaires et balistiques, la Corée du Sud espère que la Chine et la Russie assureront leur responsabilité en tant que pays permanents au sein du Conseil de sécurité des Nations unies.Ces propos ont été tenus par le ministre sud-coréen des Affaires étrangères lors d’un entretien avec l’agence de presse Yonhap qu’il a accordé hier après l'élection de son pays en tant que membre non permanent de l’organe principal de l’Onu.Park Jin a regretté que le Conseil de sécurité n’arrive pas à trouver un accord pour prendre des mesures officielles contre la Corée du Nord, telles qu’un communiqué de condamnation ou une résolution pour des sanctions supplémentaires, bien que le royaume ermite ait récemment procédé à de nouvelles provocations. A savoir le lancement d’un missile balistique intercontinental (ICBM) à combustible solide et le tir, certes raté, d’une fusée embarquant un satellite de reconnaissance militaire.Le chef de la diplomatie sud-coréenne a constaté que l’organe exécutif principal onusien voit ses fonctions paralysées face à de telles bravades illicites. Pour lui, cette situation n’était pas souhaitable pour la paix et la sécurité de la communauté internationale.Park a affiché la volonté de faire en sorte que son pays puisse jouer un rôle important en tant que membre non permanent du Conseil de sécurité pendant son mandat de deux ans, effectif à partir du 1er janvier 2024, notamment pour amener le régime de Kim Jong-un à abandonner ses provocations et à s’engager dans la dénucléarisation. Il a précisé que Séoul tâcherait de persuader Pékin et Moscou de prendre part à ce projet, alors que les deux puissances, membres permanents, émettent des voix discordantes au sein de l’organe onusien.Le ministre a aussi souligné qu’au sein du conseil, les dix membres non permanents sont amenés à peser davantage d’autant plus que les cinq membres permanents s’opposent sur des dossiers d’actualité importants à cause de leurs divergences idéologiques.Park n’a pas oublier non plus de rappeler que la Corée du Sud était bien placée, grâce à son expérience douloureuse, comme la colonisation et la guerre fratricide, pour servir de pont entre les nations développées et celles en développement. Avant d’ajouter que Séoul apporterait un soutien aux pays émergents dans la lutte contre le changement climatique, la transition numérique ainsi que l’innovation scientifique et technologique.