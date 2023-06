Le patron du PPP reçoit l’ambassadeur du Japon à Séoul

Photo : YONHAP News

Comme annoncé hier, le chef du Parti du pouvoir du peuple (PPP) a reçu l’ambassadeur du Japon à Séoul. Le projet de déversement en mer des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima et les relations entre leurs pays ont été au cœur de leur conversation.Sur le premier sujet, Kim Gi-hyeon a insisté sur la nécessité pour l’archipel de faire preuve de transparence et de procéder à une approche objective et scientifique pour dissiper la méfiance qui règne toujours sur l’opération en vue.En réponse, Koichi Aiboshi a affirmé que son pays était lui aussi conscient de l’inquiétude des sud-Coréens et s’était engagé à ne pas compter ses efforts pour les rassurer en travaillant en étroite communication avec le gouvernement de Séoul.En ce qui concerne les relations bilatérales, le patron de la formation présidentielle a évoqué le fait que les dirigeants des deux pays se sont entretenus en tête-à-tête en mars et en mai, respectivement à Tokyo et à Séoul. Kim s’est alors dit très heureux de les voir faire des efforts pour se remettre du passé douloureux vécu par leurs nations.Le numéro un du PPP a également souligné l’importance d’élargir la coopération sécuritaire sud-coréano-nippone face à la multiplication des provocations nord-coréennes, sans oublier celle économique, en particulier pour développer ensemble l’industrie des semi-conducteurs.Le représentant japonais a de son côté tenu à indiquer qu’à la fin mai, le nombre de vols entre le pays du Matin clair et l’archipel était porté à 990 par semaine et qu’il atteindrait la barre de 1 000 dans très peu de temps.