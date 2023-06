Lee Jae-myung et Xing Haiming échangent sur le projet de déversement des eaux contaminées de la centrale de Fukushima

Photo : YONHAP News

Hasard du calendrier, quelques heures après l’entretien entre le patron du Parti du pouvoir du peuple (PPP) et l’ambassadeur du Japon à Séoul, hier, le chef du Minjoo, lui, a rencontré le représentant chinois en Corée du Sud.Effectivement, Xing Haiming a convié Lee Jae-myung à dîner dans sa résidence officielle. Leurs discussions ont elles aussi été dominées par le projet de rejet dans l’océan des eaux polluées de la centrale atomique de Fukushima et les liens entre leurs nations.Les deux hommes ont alors parlé d’une seule voix sur la nécessité pour le pays du Matin clair et l’empire du Milieu d’agir de concert afin de dissuader l’archipel de déverser les eaux usées, et ce bien sûr pour la sécurité de leurs peuples et pour l’environnement maritime du monde entier.S’agissant des relations Séoul-Pékin, le président de la principale force de l’opposition a affirmé ne pas pouvoir nier que la confiance mutuelle entre sud-Coréens et Chinois se trouve actuellement à un moment inquiétant et que leurs échanges commerciaux ne sont pas en bonne voie.Pour sa part, son hôte chinois a rejeté sur l’administration de Yoon Suk-yeol la responsabilité de la détérioration des liens bilatéraux, en l’appelant à respecter la préoccupation de son pays face aux dossiers sensibles comme celui du détroit de Taïwan.