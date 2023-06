MET : exposition spéciale pour fêter les 25 ans de la galerie dédiée à la Corée

Photo : YONHAP News

Le Metropolitan Museum of Art à New York, plus communément appelé « MET », organisera une exposition spéciale sur l’art moderne et contemporain du pays du Matin clair à l’occasion du 25e anniversaire de sa galerie consacrée à la Corée. Intitulée « Lignées : l’art coréen au MET », elle se déroulera du 7 novembre 2023 au 20 octobre 2024.Dans le cadre de cet événement, le MET présentera une trentaine d’œuvres : une partie puisée dans sa propre collection et la restante louée auprès d’autres collectionneurs. Selon le musée, à travers quatre thèmes, à savoir « les lignes, les personnes, les lieux et les choses », l'exhibition fera découvrir largement l’histoire de l’art coréen, allant de la céramique des XIIe et XIIIe siècles aux sculptures de cyborgs futuristes des années 2000.Par ailleurs, l'exposition présentera aussi une partie de la collection d’art personnelle de Lee Kun-hee, le défunt patron du groupe Samsung, dont la famille a fait don notamment au Musée national d’art contemporain (MMCA) de Corée en 2021.Le MET a précisé que cet événement est organisé avec le soutien du ministère sud-coréen de la Culture, des Sports et du Tourisme.