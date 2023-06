Unesco : la Corée du Sud élue au Comité intergouvernemental de la Convention sur la diversité culturelle

La Corée du Sud a été élue, jeudi, membre du Comité intergouvernemental de la Convention de l’Unesco pour la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, pour la période 2023 à 2027. C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, le ministère sud-coréen de la Culture, du Sport et du Tourisme.Selon le ministère, le pays du Matin clair avait déposé sa candidature à l'élection du Comité intergouvernemental, lors de la 9e conférence des Parties à la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Cette dernière s’est déroulée du 6 au 8 juin derniers à Paris et, lors du dernier jour, la Corée du Sud a été retenue par consensus des Parties.Afin de prendre des mesures appropriées pour sauvegarder et promouvoir la diversité culturelle, cette convention a été adoptée en octobre 2005 et depuis a été signée par 152 pays dans le monde. La Corée du Sud les a rejoints en 2010. Et de 2017 à 2021, elle a déjà assumé le rôle de membre du Comité intergouvernemental.