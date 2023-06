Séoul propose de restituer le corps d’un homme nord-Coréen à Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen de la Réunification a déclaré, ce matin, qu’il prévoyait de restituer le corps présumé être d’un nord-Coréen, retrouvé le mois dernier en mer Jaune.Selon sa porte-parole adjointe, le corps en question a été découvert le 19 mai près de l’île de Gangwha et l’homme âgé de 20 à 30 ans et mesurant 1m67 semble être un ressortissant du pays communiste, compte tenu de ses affaires. Pour des raisons humanitaire, Séoul a décidé de le renvoyer ainsi que ses biens, le 16 juin prochain, via le village de la trêve de Panmunjom.Lee Hyo-jung a appelé Pyongyang à notifier sa position via le canal de communication intercoréen que le régime de Kim Jong-un a suspendu sans prévision le 7 avril dernier. On ne sait pas encore si ce dernier va donner sa réponse.Depuis 2010, au total 23 corps présumés être des nord-Coréens ont été retournés au nord du 38e parallèle. Le dernier rapatriement remonte à novembre 2019.