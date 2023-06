Grippe aviaire : la Corée du Sud retrouve son statut indemne

Photo : KBS News

La Corée du Sud est de nouveau indemne d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) depuis le 8 juin. C’est ce qu’a été annoncé aujourd’hui par son ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de l’Alimentation.Selon le ministère, le pays du Matin clair s’est déclaré lui-même indemne de la maladie en question après avoir rempli les critères internationaux pour obtenir ce statut, fixés par l’Organisation mondiale de la santé animale (OMSA).Explications. Aucun nouveau cas de grippe aviaire n'a été décelé dans les 28 jours qui ont suivi le dernier abattage des troupeaux contaminés dont les foyers détectés dans la province de Jeolla du Sud. Et aucun signe n’a prouvé une possible propagation du virus pendant la même période. En effet, les autorités sanitaires n’ont pas trouvé d’antigène ni anticorps de l’épizootie d’après les tests effectués dans 838 fermes d’élevage de volailles sur tout le territoire.Tout en se réjouissant de cette bonne nouvelle, Séoul espère que les exportations de ses produits issus de l’aviculture repartiront à la hausse en s’appuyant sur son statut indemne.