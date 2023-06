Cho Tae-yong : Séoul déploiera une diplomatie digne de sa puissance face à Pékin

Photo : YONHAP News

Afin d’assurer des relations saines avec la Chine, la Corée du Sud devra mener sa diplomatie tout en confiance conformément à sa puissance nationale renforcée et à la hauteur des attentes de ses citoyens.Ces propos ont été tenus, aujourd’hui, par le conseiller présidentiel à la sécurité nationale, lors de son discours introductif dans un colloque organisé par quatre institutions de recherches nationales. L’événement a eu lieu sur le thème « Evaluer les résultats de la première année l’administration de Yoon Suk-yeol et les défis à relever dans le domaine de la diplomatie, la sécurité et la réunification de la péninsule coréenne ».Cho Tae-yong a déclaré que le respect mutuel constitue la base de toutes les relations entre les nations. Il a souligné aussi que l’actuel gouvernement œuvre pour faire de la Corée du Sud un pays central dans le monde, qui est capable de coopérer avec la communauté internationale en donnant la priorité aux intérêts nationaux et en s’appuyant sur le principe de réciprocité. Selon lui, il en va de même pour les relations Séoul-Pékin.Le haut responsable semble avoir adressé ces paroles à l’ambassadeur de Chine en Corée du Sud, qui s’est montré agressif à l’encontre de la politique diplomatique sud-coréenne privilégiant soin allié américain. En effet, Xing Haiming a élevé le ton lorsqu’il a rencontré la veille, Lee Jae-myung, le chef du Minjoo, la première force d’opposition, invité à dîner dans sa résidence officielle. Le diplomate chinois a rejeté sur l’administration Yoon la responsabilité de la détérioration des liens bilatéraux. Selon lui, il est tout à fait erroné de miser sur la victoire des Etats-Unis et la défaite de la Chine. Celui qui se méprend ainsi le regrettera certainement plus tard.Par ailleurs, l’ancien ambassadeur à Washington a souligné, dans son discours, que l’administration de Yoon se démarque bien de sa précédente dans les stratégies sur la sécurité nationale, en ce qu’elle sait distinguer les menaces réelles, autrement dit les ennemis mettant en péril la survie de la Corée du Sud, et les nations susceptibles de la défendre face à eux.