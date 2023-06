Météo : les parapluies de sortie ce week-end

Photo : YONHAP News

Les conditions météorologiques devraient drastiquement se dégrader en cette fin de semaine. Ce vendredi, le ciel a été dégagé, principalement dans l’après-midi, et les températures ont été chaudes. Dès samedi, les averses vont s’installer sur la moitié nord, avant de se propager davantage dans le sud dimanche.Aujourd’hui, le temps a donc été majoritairement ensoleillé. Le mercure, pour sa part, a culminé à 30°C à Daegu et à Gwangju. Daejeon et Séoul ont respectivement observé 29 et 28°C. Gangneung a enregistré 27°C, Busan, 26°C et Jeju 25°C.Samedi, les températures resteront similaires sauf dans les régions centrales, où elles atteindront également les 30°C. En revanche, le ciel sera beaucoup plus morose. La pluie devrait recouvrir toute la moitié nord. Au sud, le soleil fera de la résistance et illuminera les régions méridionales.Le lendemain, Mère Nature se déchaînera sur tout le territoire. Des précipitations sur les deux tiers nord et des nuages menaçants sur le littoral sud rythmeront la journée des habitants.