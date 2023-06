Le ministère des Affaires étrangères convoque l’ambassadeur chinois pour ses propos non-appropriés

Photo : YONHAP News

Le premier vice-ministre des Affaires étrangères Chang Ho-jin a convoqué ce matin l’ambassadeur de Chine en Corée du Sud Xing Haiming pour ses propos non-appropriés.En effet, le haut diplomate s’était montré agressif à l’encontre de la politique étrangère sud-coréenne privilégiant son allié américain, lors de sa rencontre hier avec Lee Jae-myung, le chef du Minjoo. Il avait rejeté sur l’administration Yoon la responsabilité de la détérioration des liens bilatéraux. Pour lui, il est tout à fait erroné de miser sur la victoire des Etats-Unis et la défaite de la Chine. L'exécutif sud-coréen n’a donc pas tardé à réagir.Selon le ministère, Chang a profité de cette convocation pour manifester les profonds regrets de Séoul envers Xing. Car ses paroles vont à l’encontre des attentes des gouvernements et peuples des deux nations qui espèrent améliorer les relations bilatérales dans le respect mutuel. Et il lui a demandé de se conduire tel un diplomate, tout en l’avertissant qu’il devra assumer toutes les conséquences.