L’ambassadeur sud-coréen en Chine convoqué par Pékin

Photo : YONHAP News

L’ambassadeur de Corée du Sud en Chine a été convoqué samedi par le gouvernement chinois au lendemain de la convocation de l’ambassadeur de Chine en Corée du Sud. C’est la première fois que Pékin fait venir Jung Jae-ho depuis sa prise de fonction en juillet 2022.Durant sa rencontre avec le haut diplomate sud-coréen, le ministère des Affaires étrangères chinois a manifesté ses inquiétudes et son mécontentement à propos de la réaction injuste de la part du pays du Matin clair suite à l’échange entre Xing Haiming et Lee Jae-myung, le chef du Minjoo. Il a affirmé que le premier n’avait qu'exercé ses fonctions.Séoul a répliqué toutefois, une nouvelle fois, que les propos du diplomate chinois étaient provocateurs. Jung a fait part, de son côté, des craintes et des protestations sérieuses de Séoul auprès de Pékin. Il a indiqué que, lors de la réunion avec le chef de la principale force de l’opposition, Xing avait tenu des propos irrationnels et provocateurs qui étaient différents de la vérité.