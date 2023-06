Lancement d’un satellite nord-coréen : Séoul reste vigilant

Photo : YONHAP News

Les dates annoncées par la Corée du Nord pour le lancement de son satellite de reconnaissance militaire sont arrivées à leur fin hier. Le Bureau présidentiel de Yongsan a toutefois déclaré maintenir une position de vigilance d’un certain niveau.Séoul compte également accélérer la discussion avec Washington et Tokyo pour la mise en œuvre du système de partage des données sur l’alerte aux missiles nord-coréens, dans les plus brefs délais.Selon des médias japonais, Pyongyang avait informé l’archipel de son plan de tirer un satellite artificiel entre le 31 mai et le 11 juin.Le 30 mai, Ri Pyong-chol, vice-président de la Commission militaire centrale du Parti des travailleurs avait annoncé, à l'agence de presse nord-coréenne KCNA, le lancer en juin. Cette tentative effectuée finalement le lendemain s’est soldée par un échec.Après que le royaume ermite a insinué qu’il pourrait procéder à un nouveau lancement sans notifier à l’avance l'Organisation maritime internationale (OMI), le gouvernement sud-coréen a mis en place une surveillance particulière sur les potentielles régions pouvant abriter le pas de tir.