Séoul ne réagit pas pour le moment à la convocation de son ambassadeur par Pékin

Photo : YONHAP News

Les relations entre la Corée du Sud et la Chine ont été affaiblies encore une fois suite à la convocation de l’ambassadeur de chaque pays par l’autre la semaine dernière. Séoul a convoqué vendredi Xing Haiming pour ses propos tenus durant sa réunion avec Lee Jae-myung, le chef du Minjoo. Et le lendemain, Pékin a riposté en mandant Jung Jae-ho pour s’expliquer.Le Parti du pouvoir du peuple (PPP) continue à critiquer sévèrement Lee qui n’a qu’écouté Xing sans protester. Certains députés du parti présidentiel affirment même qu’il faudrait désigner le deuxième comme un « personnage à éviter diplomatiquement » et l’expulser s’il ne présente pas ses excuses sincères.De son côté, l’exécutif sud-coréen ne montre pas de réactions pour l’instant. Le ministère des Affaires étrangères n’a pas présenté non plus sa position officielle sur la convocation de Jung par le gouvernement chinois. Il est estimé que Pékin maîtrise plus ou moins le niveau d’agressivité de ses réactions. Cela ne signifie pourtant pas une modification fondamentale de sa position disant que « ce n’est pas de notre faute ».Le pays du Matin clair prévoit, pour sa part, de relancer les échanges de haut niveau entre les deux nations et de tenir le sommet Séoul-Pékin-Tokyo cette année comme prévu.Kang Jun-young, professeur à l’université Hankuk des études étrangères, pense qu’une aggravation de la situation pourrait susciter un sentiment antichinois chez les sud-Coréens, voire rétrécir les marges de manœuvre de la diplomatie sud-coréenne envers son voisin.De son côté, Nicholas Burns, ambassadeur américain en Chine, a publié exceptionnellement une photo prise à Pékin avec ses homologues sud-coréen et japonais.