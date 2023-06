Familles séparées : 15 000 personnes sont mortes ces 5 dernières années

Photo : YONHAP News

Ces cinq dernières années où les retrouvailles des familles séparées par la guerre de Corée étaient suspendues, plus de 15 000 personnes sont décédées en les attendant.Selon les données du ministère de la Réunification, parmi 133 680 habitants qui recherchent leurs membres de famille, 69,2 % sont morts jusqu’au mois dernier, à savoir 92 536. Compte tenu du fait que 3 400 à 3 700 individus de cette liste s’éteignent chaque année ces derniers temps, au moins 15 000 semblent être morts après la dernière réunion qui a eu lieu en août 2018.Parmi eux, quelques uns ont déjà participé aux retrouvailles menées par Séoul et Pyongyang ou à celles qui se sont tenues dans un pays tiers par des associations privées. Le nombre de ces personnes espérant retrouver leurs proches devraient diminuer rapidement à cause de leur âge. 31,1 % d’entre elles ont plus de 90 ans, et 67 % ont plus de 80 ans.Les retrouvailles collectives ont débuté en août 2000, suite à la déclaration intercoréenne du 15 juin de la même année, publiée après le sommet entre Kim Dae-jung et Kim Jong-il. Elles ont été organisées à 21 reprises jusqu’à la montée des tensions dans la péninsule après l'échec du sommet d'Hanoï entre la Corée du Nord et les Etats-Unis.Le Service de recherche de l’Assemblée nationale (NARS) a conseillé dans son rapport que Séoul devrait proposer au régime nord-coréen de vérifier à nouveau le sort et l’adresse des familles séparées.