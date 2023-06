Kim Jong-un souhaite une coopération stratégique plus étroite avec Moscou

Photo : YONHAP News

Le dirigeant nord-coréen a envoyé un message de félicitations au président russe Vladimir Poutine à l’occasion du « Jour de la Russie ». C’est ce qu’a rapporté aujourd’hui la KCNA, l'Agence centrale de presse nord-coréenne.Kim Jong-un y a souligné la volonté des deux pays de renforcer leur coopération stratégique visant à protéger la paix internationale. Il a proposé également de développer davantage leurs relations amicales conformément aux besoins d’une nouvelle époque. Avant d’ajouter que les nord-Coréens envoyaient tout leur soutien à la Russie pour la réalisation d’exploits saints pour conserver sa souveraineté et ses intérêts et pour réaliser la justice contre les impérialistes.Le dictateur nord-coréen a désigné l’Ukraine et les pays occidentaux, dont les Etats-Unis, qui la soutiennent, comme des impérialistes. Il a ainsi mis encore une fois en avant sa prise de position pour son allié russe.Depuis l’invasion de l’Ukraine en février 2022, Pyongyang et Moscou ont tendance à resserrer leur alliance sur le plan économique et militaire. Ce rapprochement a lieu, car le premier, qui connaît des difficultés économiques, et le deuxième, isolé sur la scène diplomatique, partagent des intérêts communs.