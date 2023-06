La Chine deviendra le premier producteur d’énergie nucléaire d’ici 2030

Photo : YONHAP News

La Chine connaît actuellement une pénurie d’électricité grave en raison du développement radical de ses industries. Pour le moment, les centrales thermiques à flamme représentent 70 % de sa production. Dans ce contexte, l’empire du Milieu s’adonne à multiplier ses capacités de production nucléaire pour lutter contre la pollution de l’environnement, tout en baissant le coût de fabrication. Pour cela, 21 nouveaux réacteurs nucléaires sont en construction. Une fois tous achevés, il en comptera 76.L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) prévoit qu’en 2030, Pékin occupera la tête du classement mondial en termes de production d'énergie nucléaire, surpassant ainsi Washington.La plupart de ses centrales nucléaires sont concentrées le long de la côte est et sud. Celle qui est située le plus près de la Corée du Sud n’est qu’à 350 km à vol d’oiseau de la ville d’Incheon.C’est pourquoi des voix s’élèvent pour créer un groupe consultatif entre Séoul, Pékin et Tokyo pour échanger les données rapidement en cas de situations urgentes. A la suite de la catastrophe de Fukushima, les trois pays voisins sont convenus de partager les rapports d’analyse sur les accidents nucléaires importants. Cependant, comme il s’agit d’un compte rendu après un diagnostic, un déroulement assez lent, certains jugent nécessaire de créer un canal de communication régulier pour une réponse immédiate.