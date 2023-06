Semi-conducteur : un ex-cadre de Samsung Electronics arrêté pour vol de technologies

Photo : KBS News

Un ancien cadre de Samsung Electronics a été arrêté après avoir tenté d’exploiter des informations confidentielles du géant sud-coréen liées à la production de semi-conducteurs pour sa propre entreprise. Le Parquet du district de Suwon l’a poursuivi pour violation de la loi sur la protection de la technologie industrielle et de la loi sur la prévention de la concurrence déloyale.Ce travailleur chevronné, doté de 28 ans d’expérience, a fondé deux entreprises dans la fabrication de puces électroniques en Chine et à Singapour. Il a ensuite détourné du numéro un sud-coréen de l’électronique les données de l'ingénierie de base (BED), le plan de disposition des étapes de production ainsi que le dessin de conception d’usine. Les deux premières informations constituent des technologies clefs de la Corée du Sud, liées directement à la sécurité économique.En se basant sur ces éléments, Choi, c’est son nom de famille, a essayé de construire une usine, à seulement 1,5 km de celle de Samsung Electronics située à Xian dans l’empire du Milieu. Il a également employé quelque 200 talents issus de sociétés sud-coréennes en leur proposant un salaire mirobolant.Selon le Parquet, les préjudices s’élèvent à au moins 300 milliards de wons, soit 216 millions d’euros, sans compter ceux relatifs à la fuite des secrets commerciaux. Il a également mis en accusation six employés de Choi qui sont impliqués dans le vol de technologies.