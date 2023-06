Météo : la chaleur toujours au rendez-vous, potentielles averses sur une grande partie du pays

Photo : YONHAP News

Prendre son parapluie ou pas ? Telle est la question. Une chose est sûre, il sera utile. Soit pour atténuer légèrement la chaleur qui a de nouveau été assez élevée ce lundi. En effet, il n’est pas rare de voir les sud-Coréens utiliser un parapluie de couleur claire, comme une ombrelle, en cas de grand soleil. Soit pour rester au sec si des averses intempestives viennent à éclater. Météo-Corée prévoit 5 à 50 mm de pluie sur quasiment l’ensemble du territoire, notamment sur toute la moitié est.Ce matin, le ciel était davantage dégagé au nord qu’au sud. Busan et l’île méridionale de Jeju, entre autres, se sont réveillées sous de gros nuages gris. En fin de journée, des précipitations devraient avoir lieu, accompagnées d’éclairs et de tonnerre. Dans les zones non touchées par ces intempéries, comme Séoul, Suwon ou encore Mokpo, par exemple, le soleil brillera, parfois caché derrière un voile blanc.Par ailleurs, la chaleur est toujours d’actualité au pays du Matin clair. La capitale a enregistré 27°C, Daejeon et Daegu 29°C et Gwangju 30°C. A noter une petite baisse à Gangneung et à Jeju, toutes deux à 24°C.